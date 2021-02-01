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Контрольный выстрел для Месси: СМИ слили еще один пункт скандального контракта с "Барселоной"

Контрольный выстрел для Месси: СМИ слили еще один пункт скандального контракта с "Барселоной"
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит от клуба бонус за лояльность 39 миллионов евро, вне зависимости от того, останется он в стане каталонцев после окончания нынешнего контракта.

Об этом сообщило издание El Mundo, которое предало огласке еще один пункт из контракта капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Согласно предоставленным данным, выплата должна прийти на счет Месси 15 июля – через две недели после окончания нынешнего соглашения с клубом. 

Отметим, что ранее издание опубликовало подробности последнего 4-летнего контракта Месси с "Барселоной", за время которого он заработал 555 миллионов евро (в среднем 135 миллионов евро в год). 

Контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года, после чего он сможет стать свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что аргентинец может продолжить карьеру в ПСЖ.

Стоит напомнить, что ранее, после утечки 31 января информации о сумме контракта нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что хочет уйти из клуба.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Барселона, Лионель Месси.
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