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"Все кончено": СМИ сообщили о сильной обиде Месси на "Барселону"

"Все кончено": СМИ сообщили о сильной обиде Месси на "Барселону"
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф

После утечки 31 января информации о сумме контракта нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что хочет уйти из клуба.

Об этом сообщили Don Balon.

По предварительной информации игрок знает, что кто-то в клубе его подло предал. 

Месси считает неслыханным, что кто-то из команды слил прессе в мельчайших подробностях все детали договора. Лео явно дал понять, что уйдет из "Барселоны", потому что он не хочет продолжать игру в месте, где футболисты не защищены от прессы или общественного мнения. 

"Если утечка отразится на мне или моей семье, то все кончено", – сказал Месси, намекая на досрочное расторжение контракта с "Барселоной".

В воскресенье, 31 января в чемпионате Испании проходят матчи, поэтому от аргентинца не ждут официального выступления, но предполагается, что он сделает заявление на следующей недели. Если не произойдет каких-либо кардинальных изменений в последнюю минуту, Месси сообщит, что не

Стоит напомнить, что 31 января, "Барселона" в рамках центрального матча 21-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимала "Атлетик". Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась минимальной победой каталонского клуба со счетом 2:1. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Барселона, Лионель Месси.
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