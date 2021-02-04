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"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"

"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
00:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 3 февраля, "Гранада" в рамках четвертьфинала Кубка Короля принимала "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Лос-Карменес", завершилась со счетом 2:2 в основное время, а в компенсированное время "Барса" таки добилась своего. Итоговый счет - 3:5 в пользу гостей. 

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За хозяев в основное время голами отметились Кенеди, который на 33-й минуте замкнул прострел Соро с правого фланга и Роберто Сольдадо, реализовавший выход один на один с тер Штегеном в дебюте второго тайма. Однако "Барселона" нашла в себе силы и совершила невероятный камбэк, забив два гола за 4 минуты. На 88-й минуте курьезным голом отличился Антуан Гризманн после блестящего заброса Лионеля Месси, а через несколько минут француз уже ассистировал Жорди Альбе после аналогичного заброса от аргентинца. В первом экстра-тайме "Барселона", которая владела ощутимым преимуществом, впервые в игре вышла вперед - Альба мягко навесил с левого фланга, а Гризманн мощно и точно пробил головой. Невероятно, но спустя пару минут "Гранада" заработала пенальти, который реализовал Феде Вико. А решающий гол на 108-й минуте забил хавбек "Сине-гранатовых" Френки де Йонг, добивший мяч в ворота после сейва Эсканделла, который отразил перед собой мяч после удара Месси с правой. Хозяева расклеились и пропустили еще - Альба ударом в касание с лету "похоронил" шансы "Гранады" на серию пенальти. 

К слову, первый гол Гризманна позднее признали как автогол вратаря хозяев Аарона Эсканделла.

Видео гола Кенеди:

Видео гола Сольдадо:

Видео автогола Эсканделла:

Видео гола Альбы:

Видео гола Гризманна:

Видео гола Феде Вико:

Видео гола де Йонга:

Видео второго гола Альбы:

Детальный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/4 финала Кубка Испании "Барселона" выбила "Райо Вальекано", а "Гранада" прошла скромный ФК "Навалькарнеро" (0:6). Ранее "Барселона" упустила возможность выиграть Суперкубок Испании-2020, проиграв в финале турнира "Атлетику".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 235

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ФК Барселона, Футбол, ФК Гранада, Кубок Испании.
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