Американская команда сделала "Динамо" предложение по ключевому футболисту

Команда МЛС "Даллас" заинтересовалась в приобретении лидера "Динамо" Карлоса Де Пены. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в twitter.

По информации источника, американская команда сделала предложение по уругвайцу, контракт которого с "Динамо" заканчивается в декабре 2021 года. Кроме того, за футболистом активно следит аргентинский "Бока Хуниорс".

"Телеграф" напоминает, что ранее игрок уже получал предложения от португальских клубов и команд из МЛС, однако президент киевлян Игорь Суркис поднял зарплату футболисту, чтобы сохранить его в коллективе. Отметим, 28-летний левый вингер может все-таки принять предложение, чтобы быть поближе к семье, которая недавно пополнилась.

Карлос пришел в "Динамо" в 2019 году и с того времени застолбил за собой место в стартовом составе. В 65-и играх за "Бело-синих" хавбек забил 16 голов. Тransfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" огласило заявку на Лигу Европы.