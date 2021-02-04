Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Наполи" и "Аталанта" в первом полуфинале Кубка Италии голов не забивали (видео)
"Наполи" и "Аталанта" в первом полуфинале Кубка Италии голов не забивали (видео)
"Все из-за религии": Редкач объяснил, почему поссорился с Ломаченко (видео)
"Все из-за религии": Редкач объяснил, почему поссорился с Ломаченко (видео)
"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
"Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)
"Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)

Американская команда сделала "Динамо" предложение по ключевому футболисту

Американская команда сделала "Динамо" предложение по ключевому футболисту
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм carlosdepena

Команда МЛС "Даллас" заинтересовалась в приобретении лидера "Динамо" Карлоса Де Пены. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в twitter.

Сын Хацкевича дебютировал за "Динамо" U-21

По информации источника, американская команда сделала предложение по уругвайцу, контракт которого с "Динамо" заканчивается в декабре 2021 года. Кроме того, за футболистом активно следит аргентинский "Бока Хуниорс".

"Телеграф" напоминает, что ранее игрок уже получал предложения от португальских клубов и команд из МЛС, однако президент киевлян Игорь Суркис поднял зарплату футболисту, чтобы сохранить его в коллективе. Отметим, 28-летний левый вингер может все-таки принять предложение, чтобы быть поближе к семье, которая недавно пополнилась.

Карлос пришел в "Динамо" в 2019 году и с того времени застолбил за собой место в стартовом составе. В 65-и играх за "Бело-синих" хавбек забил 16 голов. Тransfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" огласило заявку на Лигу Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 79

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), МЛС, Футбол, ФК Даллас, Карлос де Пена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
02 "Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)
03 "Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)
04 Беседин попал в заявку "Динамо" на 1/16 финала Лиги Европы
05 "Ман Сити" перед "Ливерпулем" упрочил свое лидерство в АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь