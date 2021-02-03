Скачать
Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В команде Ломаченко объяснили, почему допустили бой с Лопесом, несмотря на травму Василия
В команде Ломаченко объяснили, почему допустили бой с Лопесом, несмотря на травму Василия
"Шахтер" не сумел обыграть команду УПЛ в Турции (видео)
"Шахтер" не сумел обыграть команду УПЛ в Турции (видео)
Майк Тайсон объяснил, почему Фьюри победит Джошуа
Майк Тайсон объяснил, почему Фьюри победит Джошуа
Украинская каратистка показала горячее фото в бикини
Украинская каратистка показала горячее фото в бикини

Сын Хацкевича дебютировал за "Динамо" U-21

Сын Хацкевича дебютировал за "Динамо" U-21
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

Во вторник, 2 февраля, молодежная команда "Динамо" в рамках контрольного поединка на учебно-тренировочном сборе в Турции обыграла нигерийский футбольный клуб МФМ. Итоговый счет - 2:0 в пользу киевлян. В этом матче впервые в составе команды U-21 вышел Артем Хацкевич - сын бывшего главного тренера "Бело-синих" Александра Хацкевича.

"Всякому терпению приходит конец": Хацкевич отреагировал на действия ОМОНа в Беларуси

Видеообзор матча "Динамо" U-21 - МФМ:

17-летний Артем, выступающий на позиции полузащитника, появился на поле на 83-й минуте и голевыми действиями не отметился. К слову, он впервые отправился на сбор "Динамо" U-21. Ранее он выступал за юношеские команды киевлян U-16, U-17 и U-19.

"Телеграф" напоминает, что Хацкевич тренировал "Динамо" несколько сезонов и был уволен в августе 2019 года. Затем белорусский специалист нашел работу в России, где он сейчас возглавляет "Ротор".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 97

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Артем Хацкевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ответил за слова": Джошуа назвал свой лучший нокаут в карьере (видео)
02 Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в гостевом полуфинале Кубка Италии (видео)
03 Украинка Магучих с рекордом выиграла турнир в Словакии (видео)
04 Красивый гол издали и два удаления: "Волки" загрызли "Арсенал" (видео)
05 "Динамо" - ЦСКА 1948: видео онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь