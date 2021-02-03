Сын Хацкевича дебютировал за "Динамо" U-21

Во вторник, 2 февраля, молодежная команда "Динамо" в рамках контрольного поединка на учебно-тренировочном сборе в Турции обыграла нигерийский футбольный клуб МФМ. Итоговый счет - 2:0 в пользу киевлян. В этом матче впервые в составе команды U-21 вышел Артем Хацкевич - сын бывшего главного тренера "Бело-синих" Александра Хацкевича.

Видеообзор матча "Динамо" U-21 - МФМ:

17-летний Артем, выступающий на позиции полузащитника, появился на поле на 83-й минуте и голевыми действиями не отметился. К слову, он впервые отправился на сбор "Динамо" U-21. Ранее он выступал за юношеские команды киевлян U-16, U-17 и U-19.

"Телеграф" напоминает, что Хацкевич тренировал "Динамо" несколько сезонов и был уволен в августе 2019 года. Затем белорусский специалист нашел работу в России, где он сейчас возглавляет "Ротор".