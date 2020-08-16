"Всякому терпению приходит конец": Хацкевич отреагировал на действия ОМОНа в Беларуси

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию в Беларуси.

"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про "агульную млявасць" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.

Действия - ОМОНа это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали", - цитирует футбольного специалиста by.tribuna.

Напомним, Александр Хацкевич возглавлял Динамо с 2017 по 2019 год. За этот период он дважды выигрывал Суперкубок страны. В качестве игрока киевского клуба Хацкевич семь раз становился чемпионом Украины, а также четырежды завоевывал национальный кубок.

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