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"Нет слез смотреть на произвол дубинок": Гендиректор БАТЭ выбросил милицейскую форму (Видео)

"Нет слез смотреть на произвол дубинок": Гендиректор БАТЭ выбросил милицейскую форму (Видео)
16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: pressball
Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский выбросил свою милицейскую форму в мусорный бак, выразив солидарность протестующим в Беларуси.

"Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер и ныне стыдно через край. Прошу, остановитесь ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жены и друзья.задумайтесь , в кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей нельзя", - приводит слова Залевского телеграм-канал "Типичный Борисов".

Источник отмечает, что Залевский служил во внутренних органах в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями.

ФК БАТЭ после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, отставание от лидирующего солигорского Шахтера становит три очка.

Вот уже шестой день в Беларуси не утихают протесты, которые начались после объявления результатов выборов президента.

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Все по теме:

Беларусь, Футбол, ФК БАТЭ.

Автор:

Телеграф
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