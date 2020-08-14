В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

В Беларуси пятый день проходят массовые протесты против фальсификации выборов. Акции проходят одновременно во многих городах и в разных районах - ОМОН страны задерживает людей не только на месте проведения акций, но и вылавливает по дворах жилых домов и нападает на водителей.

Митингующие не верят в честность победы действующего президента страны Александра Лукашенко на президентских выборах.

Сам глава государства в ответ на протесты говорит, что ними руководят люди из-за рубежа, а его участники "овцы", и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Телеграф ведет хронологию событий, происходящих в Беларуси.

7:30 Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит обращение к народу.

Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — Пресс-секретарь Эйсмонт. — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020

7:10 Президент Литовской Республики Гитанас Науседа ждет встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибудет в Литву с рабочим визитом, чтобы обсудить происходящее в Беларуси.

Протесты в Беларуси: хронология событий