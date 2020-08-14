В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)

В Беларуси пятый день проходят массовые протесты против фальсификации выборов. Акции проходят одновременно во многих городах и в разных районах - ОМОН страны задерживает людей не только на месте проведения акций, но и вылавливает по дворах жилых домов и нападает на водителей.
Митингующие не верят в честность победы действующего президента страны Александра Лукашенко на президентских выборах.
Сам глава государства в ответ на протесты говорит, что ними руководят люди из-за рубежа, а его участники "овцы", и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".
Телеграф ведет хронологию событий, происходящих в Беларуси.
7:30 Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит обращение к народу.
Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — Пресс-секретарь Эйсмонт.
— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020
7:10 Президент Литовской Республики Гитанас Науседа ждет встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибудет в Литву с рабочим визитом, чтобы обсудить происходящее в Беларуси.
Протесты в Беларуси: хронология событий
в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
этим же вечером тысячи белорусов вышли на массовые акции протеста, случились столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.
Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.