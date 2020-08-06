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СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину

СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
Обновлено 01:13 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов содействовать экстрадиции наемников ЧВК "Вагнера" в Украину.

Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон, имевший накануне разговор с Лукашенко. Передает "Радыё Свабода"

"Он (Лукашенко, - ред.) сообщил, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. По его словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину", - сказал Гордон. 

Напомним, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами. 

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перд выборами.

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Ранее, 5 августа, президенты Беларуси и Украины провели телефонный разговор. В нем Зеленский выразил надежду, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине боевики, будут переданы Киеву.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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