СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов содействовать экстрадиции наемников ЧВК "Вагнера" в Украину.

Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон, имевший накануне разговор с Лукашенко. Передает "Радыё Свабода"

"Он (Лукашенко, - ред.) сообщил, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. По его словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину", - сказал Гордон.

Напомним, 29 июля на территории Беларуси спецназ задержал группу наемников частной военной компании Вагнера. Все задержанные являются российскими гражданами.

Позже силовики заявили, что в Беларуси могут скрываться до 200 боевиков, который прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию в стране перд выборами.

Ранее, 5 августа, президенты Беларуси и Украины провели телефонный разговор. В нем Зеленский выразил надежду, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине боевики, будут переданы Киеву.