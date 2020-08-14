Задержанных в Минске украинцев отпустили

В Беларуси отпустили задержанных украинских волонтеров "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Власти Беларуси выпустили на свободу двух украинцев, задержанных якобы за участие в акциях протеста.

Об этом сообщает Белорусская ассоциации журналистов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинцев удерживали в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино", - говорится в сообщении.

Речь идет об украинских правозащитниках и волонтере Константине Реуцком и Евгении Васильеве, которые были задержаны 12 августа.

По словам члена правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александры Дворецкой, задержание украинцев связано с тем, что Реуцкий заснял на телефон задержание прохожего силовиками. В свою очередь в МИД Беларуси причиной задержания называют работу без аккредитации. Однако Дворецкая подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.