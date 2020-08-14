Ситуация в Беларуси: Разумков считает, что выборы должны проходить демократично

Глава украинского парламента рассказал, что думает о протестах на фоне президентских выборов в Беларуси.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что выборы в любом государстве должны проходить демократично, а при оценке их результатов надо учитывать, в том числе и то, насколько адекватно действует в тех или иных условиях власть.

Об этом он рассказал журналистам в Чернигове в пятницу, отвечая на вопрос, как он относится к событиям в Беларуси, как в плане соблюдения прав человека, так и в плане национальной безопасности Украины.

"В плане прав человека, я думаю, что вне зависимости от того, в каком государстве это происходит, выборы должны проходить демократично, потому что выборы – это волеизъявление граждан. Результаты выборов мы должны учитывать то, как это произошло, насколько это воспринимается гражданами государства, насколько это воспринимается международными институтами, которые наблюдают за выборами, и насколько адекватно действует в тех или иных условиях власть", - сказал он.

Как известно, Разумков в четверг и пятницу находится в рабочей поездке в Сумской и Черниговской областях.