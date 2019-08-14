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Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо

Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
14:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевское Динамо отправило в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича после вылета клуба из Лиги чемпионов.

Киевского «Динамо» прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним также был уволен весь тренерский штаб первой команды.

«Динамо» (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведённую на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже", — говорится на официальном сайте украинского клуба.

Накануне украинская команда вылетела из Лиги чемпионов после ничьей на домашнем поле в матче с бельгийским «Брюгге» (3:3). Первый поединок завершился поражением бело-голубых со счётом 0:1.

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Белорусский специалист занимал пост наставника «Динамо» с июня 2017 года.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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