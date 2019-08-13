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Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге

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Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
22:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В Киеве на Олимпийском состоялся ответный матч квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге.

В ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ «Динамо» в Киеве сыграло с «Брюгге» вничью со счетом 3:3 и покинуло ЛЧ. 

Уже на 6-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд благодаря точному удару полузащитника Виталия Буяльского. Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, бельгийская команда восстановила равенство в счёте усилиями защитника Симона Дели. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, «Динамо» вновь повело в счёте – гол забил хавбек Владимир Шепелев. В концовке матча составы обеих команд уменьшились – с поля были удалены защитник Никита Бурда и нападающий Перси Тау.

Лига чемпионов. Квалификация 3-й раунд

Динамо 3:3 Брюгге

Голы: Буяльский 6, Шепелев 50 - Дели 38, Вормер 88, Мехеле (АГ 93), Опенда 96

(Первый матч 0:1)

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Андриевский – Цыганков, Родригес, Вербич.

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Де Пена, Караваев, Беседин, Соль.

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре.

Запасные: Хорват, Диатта, Митрович, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда.

«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. В первом матче «Брюгге» одержал победу со счётом 1:0. В раунде плей-офф бельгийская команда встретится с победителем пары «Базель» – ЛАСК.

Динамо продолжит свой путь в Лиге Европы.

Напомним, проигравшие на данной стадии команды, идущие по Пути представителей лиг, проходят сразу в группу ЛЕ, киевлянам не нужно будет играть в плей-офф раунде.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 30 августа в 14:00 по Киеву.

Следующим для Динамо станет домашний матч против Олимпика, который состоится 24 августа.

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ФК Динамо (Киев), УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, УПЛ, ФК Брюгге.
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