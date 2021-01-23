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Лидер Динамо заинтересовал португальские клубы

Лидер Динамо заинтересовал португальские клубы
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм carlosdepena

Уругвайский футболист Карлос Де Пена, недавно впервые ставший отцом, заинтересовал целый ряд португальских клубов. Об этом сообщает "Профутбол Digital".

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По информации источника, за игроком пристально следили клубы МЛС. В свое время из-за этого президент Динамо Игорь Суркис в ходе личной беседы с Де Пеной поднял тому зарплату, чтобы сохранить футболиста в составе. Карлос, проявив себя в Лиге чемпионов, вновь попал на радары именитых команд. На этот раз интерес к уругвайцу проявляют "хорошие" португальские коллективы. После рождения ребенка левый вингер закономерно хочет проводить больше времени с семьей и он может даже решиться на переезд с родными в страну с более высоким уровнем жизни и теплым климатом. Стоит отметить, контракт Динамо с Де Пеной действует до конца 2021 года.

В сезоне 2020/21 28-летний Карлос сыграл в 19-и поединках за Динамо по всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 4 результативных передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо добыло первую победу в 2021 году.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Португалия, ФК Динамо (Киев), МЛС, Футбол, Карлос де Пена.
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