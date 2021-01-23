Лидер Динамо заинтересовал португальские клубы

Уругвайский футболист Карлос Де Пена, недавно впервые ставший отцом, заинтересовал целый ряд португальских клубов. Об этом сообщает "Профутбол Digital".

По информации источника, за игроком пристально следили клубы МЛС. В свое время из-за этого президент Динамо Игорь Суркис в ходе личной беседы с Де Пеной поднял тому зарплату, чтобы сохранить футболиста в составе. Карлос, проявив себя в Лиге чемпионов, вновь попал на радары именитых команд. На этот раз интерес к уругвайцу проявляют "хорошие" португальские коллективы. После рождения ребенка левый вингер закономерно хочет проводить больше времени с семьей и он может даже решиться на переезд с родными в страну с более высоким уровнем жизни и теплым климатом. Стоит отметить, контракт Динамо с Де Пеной действует до конца 2021 года.

В сезоне 2020/21 28-летний Карлос сыграл в 19-и поединках за Динамо по всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 4 результативных передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо добыло первую победу в 2021 году.