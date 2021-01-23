"Вообще нельзя ничего говорить": футболист рассказал о цензуре в Динамо (видео)

Нападающий Колоса Дмитрий Хлебас, который является воспитанником Динамо, рассказал как обстоят дела с цензурой в расположении киевского клуба.

"Почему многие футболисты боятся откровенно говорить? Так клубы накручивают, боятся за свою репутацию, боятся, возможно, что их притравят потом, что они что-то не так сказали. Многие вообще боятся камеры, публичного интервью. В Динамо всегда была такая штука, что вообще нельзя... Было ощущение, что вообще нельзя ничего говорить, очень ценилась безопасность. Не дай бог, что-то скажешь. Складывалось такое ощущение, что все стоят, с листочка читают заранее приготовленный текст, который невозможно слушать. Все говорят одно и то же, одни и те же фразы какие-то. Видно, что оно идет не от себя. Клубы переживают за свою безопасность, чтобы футболисты не наговорили лишнего", - рассказал Хлебас в интервью Youtube-каналу SportArenaTV.

В текущем сезоне 26-летний Хлебас сыграл в семи матчах Колоса во всех турнирах, записав на свой счет один забитый гол.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо одолело Шахтер (Солигорск) благодаря необычному голу Цыганкова.