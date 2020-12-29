Лидер Динамо впервые стал отцом (фото)

Левый вингер Динамо уругваец Карлос Де Пенавпервые стал отцом. Супруга футболиста Элиза подарила мужу сына, которого назвали Хуан Круз. Об этом сообщил сам спортсмен на своей страничке в instagram.

"Добро пожаловать, Хуан Круз. Держись крепче, путешествие начинается. Теперь нас трое, давайте наслаждаться вместе", - порадовался в комментарии к посту Карлос, прикрепив совместное фото с малышом, а также снимок, где новорожденный одет в форму "Насьоналя" - уругвайскую команду, за которую ранее выступал Де Пена.

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Отметим, Карлос и Элиза поженились летом 2019 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед уход на зимний перерыв Динамо жестко потроллило Шахтер.