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Лидер Динамо впервые стал отцом (фото)

Лидер Динамо впервые стал отцом (фото)
11:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм carlosdepena

Левый вингер Динамо уругваец Карлос Де Пенавпервые стал отцом. Супруга футболиста Элиза подарила мужу сына, которого назвали Хуан Круз. Об этом сообщил сам спортсмен на своей страничке в instagram.

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"Добро пожаловать, Хуан Круз. Держись крепче, путешествие начинается. Теперь нас трое, давайте наслаждаться вместе", - порадовался в комментарии к посту Карлос, прикрепив совместное фото с малышом, а также снимок, где новорожденный одет в форму "Насьоналя" - уругвайскую команду, за которую ранее выступал Де Пена.

 
 
 
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Публикация от Carlos de Pena (@carlosdepena)

Отметим, Карлос и Элиза поженились летом 2019 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед уход на зимний перерыв Динамо жестко потроллило Шахтер.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос де Пена.

Автор:

Телеграф
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