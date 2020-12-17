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Динамо потролилло Шахтер после "кабинетной" победы над Ингульцом

Динамо потролилло Шахтер после "кабинетной" победы над Ингульцом
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fcshakhtar

В четверг, 17 декабря, КДК УАФ принял решение засчитать Ингульцу техническое поражение в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 с Шахтером. Функционеры ссылались на регламент УПЛ, согласно которому принимающая сторона должна была обеспечить надлежащее состояние газона, но не сделала это. В итоге Горнякам удалось набрать три очка даже не проводя игру, а пресс-служба Динамо отреагировала на это в соцсетях.

"Турнирная таблица к середине февраля будет иметь именно такой вид. P.S. "Шахтер" в "драматическом" матче победил "Ингулец" и уменьшил отрыв от киевлян до 1-го зачетного пункта", - гласит сообщение от ФК Динамо в instagram. Кроме того, к посту прикреплена турнирная таблица УПЛ, а в графе победу  у Шахтера числится не 8 а 7,5, намекая на "кабинетный" характер победы.

 
 
 
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Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче в 2020 году Динамо не сумело одолеть Колос. Последним матчем Горняков в УПЛ стала разгромная победа над Минаем.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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