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Шахтеру присудили техническую победу над Ингульцом в чемпионате Украины

Шахтеру присудили техническую победу над Ингульцом в чемпионате Украины
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fcshakhtar

Ингулец и Шахтер стали единственными командами, которые так и не сыграли заключительный 13-й тур чемпионата Украины в 2020 году. Причиной этого стало то, что принимающая сторона должным образом не подготовила поле, которое при заморозках покрылось ледяной коркой. В итоге делегат матча принял решение об отмене встречи и дело было передано в Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ).

В четверг, 17 декабря, КДК УАФ принял решение об отмененном матче Ингулец (Петрово) - Шахтер (Донецк), который должен был состояться 13 декабря в Кропивницком. 

Так Комитет признал вину Ингульца в не обеспечении подготовки футбольного поля к проведению игры. В итоге по регламенту Украинской премьер-лиги клубу из Петрово было засчитано техническое поражение, а также назначен штраф в виде обязательного денежного взноса в 50 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок Шахтера привлек внимание английских грандов.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УАФ, ФК Ингулец, КДК УАФ.

Автор:

Телеграф
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