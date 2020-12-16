Игрок Шахтера своим выступлением в Лиге чемпионов привлек внимание Арсенала

Израильский полузащитник Шахтера Манор Соломон заинтересовал лондонский Арсенал и Лидс. Об этом сообщает издание onlinegooner.

За футболистом внимательно следят скауты обоих клубов. Манор обратил на себя внимание после того, как забил Шотландии победный гол в 6-м туре группового раунда Лиге наций. Кроме того, Соломон показывает неплохую игру в Лиге чемпионов, записав на свой счет 2 гола на групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.

Сообщается, что подписать игрока будет нелегко, ведь недавно Шахтер отклонил 20-миллионное предложение Аталанты по вингеру. Канониры, к слову, рассматривают еще одну кандидатура на усиление в ближайшее трансферное окно. Форвард Маркус Тюрам, который помог Боруссии М пройти в плей-офф Лиги чемпионов, попал под прицелы Арсенала.

Ранее "Телеграф" сообщал о реакции главного тренера Шахтера Луиша Каштру на итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.