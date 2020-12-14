"В топ-пятерку они не входят": Каштру доволен соперником в Лиге Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказался по итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21. На этот раз жребий оказался весьма благосклонным для Горняков, которые за выход в 1/8 финала турнира сразятся с израильским Маккаби Тель-Авив.

По мнению португальского специалиста, Маккаби - крепкая команда, которая в непростой группе заняла второе место (отставание от Вильярреала составило всего 2 очка, - прим. ред.). Клуб довольно низко идет в чемпионате Израиля (5-е место), однако Каштру рассказал, что никогда не смотрит на турнирное положение команды-соперника. Луиш ожидает от Горняков плодотворной работы на сборах, в ходе которых футболисты как раз и подготовятся к играм плей-офф.

"Знаю, что у них хорошие футболисты, например, в Лиге наций мы видели отличную команду. И в то же время в топ-пятерку Европы они не входят. Это может заставить людей недооценивать соперника. Но у нас за последнее время уже есть достаточный жизненный опыт: с Реалом почувствовали, что они не так серьезно к нам отнеслись, и мы победили. Думаю, мы должны очень серьезно относиться к своему сопернику, чтобы пройти Маккаби", - цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Кроме того, наставника дончан не смущает тот факт, что перед игрой его подопечные сыграют лишь один официальный матч (с Колосом 13.02.2020), а израильтяне проведут целых 13 поединков.

"В прошлом сезоне было то же самое, и тем не менее мы добрались до полуфинала. Мы должны найти стратегию для того, чтобы развить нашу команду, вывести Шахтер на очень высокий уровень. Есть чемпионат, Кубок и Лига Европы, и мы подготовимся наилучшим образом. Да, Маккаби будет продолжать играть. А для нас очень важны отпуск и сборы, и потом мы будем очень сильны и проведем хороший сезон," - рассказал специалист.

Отметим, первая игра 1/16 финала ЛЕ состоится в Израиле и намечена на 18-е февраля 2021 года. Ответный поединок пройдет в Украине через неделю.

"Телеграф" напоминает, что Шахтер так и не сыграл поединок 13-го тура против Ингульца из-за плохого состояния газона.