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Трубин вошел в тройку лучших вратарей Лиги чемпионов (видео)

Трубин вошел в тройку лучших вратарей Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В среду, 9 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 прогремели решающие матчи групповой стадии. Донецкий Шахтер сумел сыграть вничью с Интером и пробился в плей-офф Лиги Европы. Немалая заслуга в этом принадлежит 19-летнему вратарю Горняков Анатолию Трубину, который вошел в топ-3 лучших вратарей группового этапа ЛЧ по количеству сейвов. Об этом говорит статистика Wyscout.

Анатолий Трубин постепенно вытеснил Андрея Пятова с основы Горняков и за 5 матчей Лиги чемпионов юный вратарь совершил 25 сейвов, что на 4 спасения меньше чем у Гильерме (Локомотив) и Мануэля Нойера (Бавария), правда вратарь мюнхенцев провел на одну встречу меньше.

Видео сейвов Трубина в матче с Интером:

Отметим, после блестящей игры с Интером УЕФА выдвинул Трубина в номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

"Телеграф" напоминает, что Трубин в пяти играх Лиги чемпионов пропустил 8 мячей, однако большинство из них (целых шесть) были забиты в ворота Горняков в домашнем матче с Боуруссием М.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол, Анатолий Трубин.

Автор:

Телеграф
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