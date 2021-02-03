Беседин попал в заявку "Динамо" на 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу определился с 24 футболистами, которые попали в заявку А на матчи Лиги Европы сезона 2020/21. В списке нашлось место и нападающем Артему Беседину, который отбыл годовую дисквалификацию за допинг. Партнерами и конкурентами по нападению у него будут Жерсон Родригес, Назарий Русин и Владислав Супряга. С полной заявкой киевлян на еврокубковые матчи можно ознакомиться ниже.
Заявка "Динамо" на Лигу Европы (список А):
Отметим, со списком Б тренерский штаб вице-чемпионов Украины определится позже.
"Телеграф" напоминает, что "Динамо" по итогам группового раунда Лиги чемпионов с третьего места пробилось в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с бельгийским "Брюгге". Первая встреча между командами состоится 18 февраля в Киеве, а ответный поединок запланирован 25 февраля в Бельгии.
Сейчас подопечные Мирчи Луческу проводят свой второй учебно-тренировочный сбор в Турции. В своем последнем поединке динамовцы минимально одолели чемпионов Грузии.