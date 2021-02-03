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Беседин попал в заявку "Динамо" на 1/16 финала Лиги Европы

Беседин попал в заявку "Динамо" на 1/16 финала Лиги Европы
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу определился с 24 футболистами, которые попали в заявку А на матчи Лиги Европы сезона 2020/21. В списке нашлось место и нападающем Артему Беседину, который отбыл годовую дисквалификацию за допинг. Партнерами и конкурентами по нападению у него будут Жерсон Родригес, Назарий Русин и Владислав Супряга. С полной заявкой киевлян на еврокубковые матчи можно ознакомиться ниже.

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Заявка "Динамо" на Лигу Европы (список А):

  • Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;
  • Защитники: Артем Шабанов, Александр Караваев, Владимир Костевич, Сидклей, Александр Тымчик, Томаш Кендзера;
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Бэлуцэ, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд;
  • Нападающие: Жерсон Родригес, Назарий Русин, Артем Беседин, Владислав Супряга.

Отметим, со списком Б тренерский штаб вице-чемпионов Украины определится позже.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" по итогам группового раунда Лиги чемпионов с третьего места пробилось в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с бельгийским "Брюгге". Первая встреча между командами состоится 18 февраля в Киеве, а ответный поединок запланирован 25 февраля в Бельгии. 

Сейчас подопечные Мирчи Луческу проводят свой второй учебно-тренировочный сбор в Турции. В своем последнем поединке динамовцы минимально одолели чемпионов Грузии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
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