Беседин попал в заявку "Динамо" на 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу определился с 24 футболистами, которые попали в заявку А на матчи Лиги Европы сезона 2020/21. В списке нашлось место и нападающем Артему Беседину, который отбыл годовую дисквалификацию за допинг. Партнерами и конкурентами по нападению у него будут Жерсон Родригес, Назарий Русин и Владислав Супряга. С полной заявкой киевлян на еврокубковые матчи можно ознакомиться ниже.

Заявка "Динамо" на Лигу Европы (список А):

Вратари : Георгий Бущан, Денис Бойко;

: Георгий Бущан, Денис Бойко; Защитники : Артем Шабанов, Александр Караваев, Владимир Костевич, Сидклей, Александр Тымчик, Томаш Кендзера;

: Артем Шабанов, Александр Караваев, Владимир Костевич, Сидклей, Александр Тымчик, Томаш Кендзера; Полузащитники : Сергей Сидорчук, Тудор Бэлуцэ, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд;

: Сергей Сидорчук, Тудор Бэлуцэ, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд; Нападающие: Жерсон Родригес, Назарий Русин, Артем Беседин, Владислав Супряга.

Отметим, со списком Б тренерский штаб вице-чемпионов Украины определится позже.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" по итогам группового раунда Лиги чемпионов с третьего места пробилось в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с бельгийским "Брюгге". Первая встреча между командами состоится 18 февраля в Киеве, а ответный поединок запланирован 25 февраля в Бельгии.

Сейчас подопечные Мирчи Луческу проводят свой второй учебно-тренировочный сбор в Турции. В своем последнем поединке динамовцы минимально одолели чемпионов Грузии.