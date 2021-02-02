"Динамо" обыграло чемпионов Грузии благодаря пенальти в компенсированное время (видео)

В понедельник, 1 февраля, киевское "Динамо" провело свой второй спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Противостоял команде Мирчи Луческу чемпион Грузии - "Динамо" (Тбилиси).

Киевляне пока никак не могут порадовать болельщиков яркой игрой на сборах. На этот раз киевские динамовцы вымучили победу над "Динамо" (Тбилиси). Победный гол на 92-й минуте встречи забил Виталий Буяльский, реализовавший пенальти. К слову, украинский хавбек сам и заработал 11-метровый удар, пойдя на серию обводок в чужой штрафной.

"Телеграф" напоминает, что в предыдущей встрече на сборе в Турции вице-чемпионы Украины проиграли "Лудогорцу". К слову, болгарский коллектив совсем недавно удачно сыграл с донецким "Шахтер".