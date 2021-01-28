"Динамо" заинтересовалось центральным защитником сборной Дании

Центральный защитник сборной Дании и "Брондбю" Андреас Макссе заинтересовал "Динамо". Об этом в комментарии 1927.kiev.ua рассказал один из основателей Ассоциации футболистов Украины Эрик Браун.

По его словам, Макссе, который может сыграть и в опорной зоне добавил бы вице-чемпионам Украины стабильности. Эрик считает, что это бы бы прекрасный трансфер для обеих сторон.

"Динамо нужно вкладывать деньги в правильных игроков, а не только в украинцев", - считает Браун.

В текущем сезоне 26-летний Андреас сыграл за Брондбю в 15-и играх и голевыми действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает центрбека в €2 млн. Контракт Макссе с датчанами действует до 30 июня 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник Динамо может перейти в турецкий клуб.