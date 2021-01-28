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"Динамо" заинтересовалось центральным защитником сборной Дании

"Динамо" заинтересовалось центральным защитником сборной Дании
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм andreas_maxs

Центральный защитник сборной Дании и "Брондбю" Андреас Макссе заинтересовал "Динамо". Об этом в комментарии 1927.kiev.ua рассказал один из основателей Ассоциации футболистов Украины Эрик Браун.

Лидер Динамо заинтересовал португальские клубы

По его словам, Макссе, который может сыграть и в опорной зоне добавил бы вице-чемпионам Украины стабильности. Эрик считает, что это бы бы прекрасный трансфер для обеих сторон. 

"Динамо нужно вкладывать деньги в правильных игроков, а не только в украинцев", - считает Браун.

В текущем сезоне 26-летний Андреас сыграл за Брондбю в 15-и играх и голевыми действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает центрбека в €2 млн. Контракт Макссе с датчанами действует до 30 июня 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник Динамо может перейти в турецкий клуб.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Брондбю, Андреас Макссе.
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