Игроку "Динамо" сделали предложение из Турции

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш может продолжить карьеру в Турции. ФК "Анкарагюджю" сделал предложение по игроку. Об этом сообщает Nexus Sport в twitter.

По информации источника, турецкий клуб, который находится в зоне вылета, отчаянно нуждается в усилении, и взор боссов "Анкарагюджю" пал на Гармаша. Сообщается, что переговоры уже ведутся с игроком, а также Динамо. Турецкая сторона ожидает, что сможет провернуть трансфер 30-летнего Дениса до конца недели.

Отметим, "Анкарагюджю" уже сотрудничал с "Динамо", когда взял в аренду у киевлян Жерсона Родригеса. Что касается Гармаша, то хавбек вторую половину сезона 2019/20 провел в Турции, выступая за "Ризеспор".

В текущем сезоне Гармаш отыграл в 10-и играх за "Динамо" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" не сумело переиграть сборную Иордании в своем последнем матче на первом сборе в ОАЭ.