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Игроку "Динамо" сделали предложение из Турции

Игроку "Динамо" сделали предложение из Турции
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш может продолжить карьеру в Турции. ФК "Анкарагюджю" сделал предложение по игроку. Об этом сообщает Nexus Sport в twitter.

Динамо было против "дележки" стадиона с Шахтером

По информации источника, турецкий клуб, который находится в зоне вылета, отчаянно нуждается в усилении, и взор боссов "Анкарагюджю" пал на Гармаша. Сообщается, что переговоры уже ведутся с игроком, а также Динамо. Турецкая сторона ожидает, что сможет провернуть трансфер 30-летнего Дениса до конца недели. 

Отметим, "Анкарагюджю" уже сотрудничал с "Динамо", когда взял в аренду у киевлян Жерсона Родригеса. Что касается Гармаша, то хавбек вторую половину сезона 2019/20 провел в Турции, выступая за "Ризеспор".

В текущем сезоне Гармаш отыграл в 10-и играх за "Динамо" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" не сумело переиграть сборную Иордании в своем последнем матче на первом сборе в ОАЭ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Гармаш.
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