"Динамо" после ошибки Бущана проиграло "Лудогорцу" в Турции (видео)

В субботу, 30 января, "Динамо" провело свой первый поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Матч против болгарского "Лудогорца" завершился минимальной поражением киевлян со счетом 1:2.

Вице-чемпионы Украины открыли счет первыми. На 23-й минуте центральный защитник "Лудогорца" Оливье Вердон оформил автогол, "замкнув" пас Николая Шапаренко. Чемпионы Болгарии ни чуть не смутились и ринулись отыгрываться. И это им удалось уже на 38-й минуте - отличился Калу Оливейра-Соуза после ляпа Георгия Бущана. А во втором тайме болгары даже вышли вперед усилиями Жозуэ Са, который без сопротивления защитников украинской команды расстрелял ворота "Бело-синих" после подачи с углового.

Примечательно, что на турецком сборе "Лудогорец" сыграл с "Шахтером" вничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что состав киевлян может пополнить датский защитник.