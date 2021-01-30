"Динамо" – "Лудогорец": онлайн видеотрансляция матча

В субботу, 30 января, матчем против болгарского "Лудогорца" киевское "Динамо" начнет свой второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции. Начало поединка - в 16:15 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция встречи будет доступна в плеере ниже.

Онлайн видеотрансляция товарищеского матча "Динамо" – "Лудогорец":

"Лудогорец" является действующим чемпионом Болгарии, а вот "Динамо" - серебряный призер УПЛ 2019/2020. Отметим, в Турции киевляне запланировали провести пять контрольных матчей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на первом сборе в ОАЭ "Динамо" проиграло польской Легии, а затем переиграло Шахтер (Солигорск). Кроме того, на счету подопечных Мирчи Луческу ничья со сборной Иордании. "Лудогорец", к слову, дал бой Шахтеру в Турции. После игры, "Горняки" похвастались суперсейвами своих вратарей.