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"Динамо" – "Лудогорец": онлайн видеотрансляция матча

"Динамо" – "Лудогорец": онлайн видеотрансляция матча
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 30 января, матчем против болгарского "Лудогорца" киевское "Динамо" начнет свой второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции. Начало поединка - в 16:15 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция встречи будет доступна в плеере ниже.

Игроку "Динамо" сделали предложение из Турции

Онлайн видеотрансляция товарищеского матча "Динамо" – "Лудогорец":

"Лудогорец" является действующим чемпионом Болгарии, а вот "Динамо" - серебряный призер УПЛ 2019/2020. Отметим, в Турции киевляне запланировали провести пять контрольных матчей. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на первом сборе в ОАЭ "Динамо" проиграло польской Легии, а затем переиграло Шахтер (Солигорск). Кроме того, на счету подопечных Мирчи Луческу ничья со сборной Иордании. "Лудогорец", к слову, дал бой Шахтеру в Турции. После игры, "Горняки" похвастались суперсейвами своих вратарей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Лудогорец, Футбол.
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