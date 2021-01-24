Били в упор: Шахтер похвастался суперсейвами вратарей в матче с Лудогорцем (видео)

Шахтер на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с Лудогорцем (2:2). Счет мог бы быть совсем другим, если бы не уверенная игра украинских вратарей.

В этом поединке главный тренер дончан Луиш Каштру доверил вместо в воротах троим голкиперам - Андрей Пятов, Евгений Гриценко и Анатолий Трубин сыграли по 30 минут каждый. Более молодые стражи ворот Горняков Гриценко и Трубин несколько раз делали просто невероятные сейвы, порой отражая удары в упор и спасая свою команду после выходов один на один. Пресс-служба чемпионов Украины, вдохновившись игрой украинских киперов, опубликовала видеофрагменты с их работой в рамке.

"Оцените сейвы Гриценко и Трубина в товарищеском матче с Лудогорцем", - гласит сообщение Шахтера в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

"Телеграф" напоминает, что в своей первой игре в 2021 году Шахтера также не сумел победить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер нацелился на вратаря Ворсклы.