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Били в упор: Шахтер похвастался суперсейвами вратарей в матче с Лудогорцем (видео)

Били в упор: Шахтер похвастался суперсейвами вратарей в матче с Лудогорцем (видео)
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Шахтер на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с Лудогорцем (2:2). Счет мог бы быть совсем другим, если бы не уверенная игра украинских вратарей.

В этом поединке главный тренер дончан Луиш Каштру доверил вместо в воротах троим голкиперам - Андрей Пятов, Евгений Гриценко и Анатолий Трубин сыграли по 30 минут каждый. Более молодые стражи ворот Горняков Гриценко и Трубин несколько раз делали просто невероятные сейвы, порой отражая удары в упор и спасая свою команду после выходов один на один. Пресс-служба чемпионов Украины, вдохновившись игрой украинских киперов, опубликовала видеофрагменты с их работой в рамке.

"Оцените сейвы Гриценко и Трубина в товарищеском матче с Лудогорцем", - гласит сообщение Шахтера в Instagram:

 
 
 
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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

"Телеграф" напоминает, что в своей первой игре в 2021 году Шахтера также не сумел победить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер нацелился на вратаря Ворсклы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 574

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ФК Шахтер, ФК Лудогорец, Футбол, Сейв.
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