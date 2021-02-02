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Экс-футболист "Динамо" рассказал, как Кварцяный "зарядил в ухо вратарю" (видео)

Экс-футболист "Динамо" рассказал, как Кварцяный "зарядил в ухо вратарю" (видео)
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Бывший украинский футболист "Динамо" Артем Бутенин, рассказал об одном инциденте, который случился с ним в аренде в "Волыни". В раздевалке команды, которой тогда руководил известный отечественный специалист Виталий Кварцяный, тренер в перерыве матча ударил голкипера кулаком по голове.

"От Кварцяного прилетало. Он не стеснялся подойти и ударить. Вратарь пропустил нелепый гол, привез сам себе и проиграли тогда. И он подошел в перерыве в раздевалке к нему и ударил по голове, сказав "Что ты чудишь. Ты у меня закончишь с футболом, больше играть не будешь". В итоге тот вратарь все-таки продолжил играть. Кварцяный тогда ему с кулака в ухо зарядил". Иногда Кварцяный заходил в раздевалку со своей овчаркой, пугая футболистов", - рассказал Бутенин в интервью Youtube-каналу SportArenaTV.

Отметим, Бутенин считался весьма перспективным защитником, однако в 2015 году он попался на допинге, что фактически завершило его карьеру. Сейчас он работает доставщиком пиццы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" еле-еле переиграло чемпиона Грузии в Турции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Кварцяный, ФК Волынь, Футбол, Артем Бутенин.
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