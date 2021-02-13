"Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция матча

В субботу, 13 февраля, лидер чемпионата Украины 2020/21 "Динамо" проведет свой первый официальный матч в 2021 году. Противостоять подопечным Мирчи Луческу будет донецкий "Олимпик". Начало поединка, который состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, запланировано на 17:00 по местному времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" - "Олимпик":

Отметим, "Динамо", набрав 40 очков в 13 матчах, лидирует в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" с 17 пунктами - седьмой.

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