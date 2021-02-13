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"Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция матча

"Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция матча
11:41 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 13 февраля, лидер чемпионата Украины 2020/21 "Динамо" проведет свой первый официальный матч в 2021 году. Противостоять подопечным Мирчи Луческу будет донецкий "Олимпик". Начало поединка, который состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, запланировано на 17:00 по местному времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры.

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Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" - "Олимпик":

Отметим, "Динамо", набрав 40 очков в 13 матчах, лидирует в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" с 17 пунктами - седьмой.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть все матчи 14-го тура УПЛ

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, УПЛ.
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