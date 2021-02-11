УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины

В субботу, 13 февраля, возобновляется чемпионат Украины по футболу 2020/21. В первый игровой день болельщики увидят игры с участием "Динамо" и "Шахтера", которые сыграют против "Олимпика" и "Колоса" соответственно. Примечательно, что возобновление футбольного сезона припадает на ухудшение погодных условий в стране. Неизвестно, пройдут ли в срок все поединки с учетом лютых морозов. С расписанием трансляций матчей 14-го тура УПЛ можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу:
13 февраля
14 февраля
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv. Домашние матчи "Зари", "Динамо" и "Днепра-1" также можно будет посмотреть в прямом эфире у нас на сайте. Ссылки на трансляции появятся в этой статье ближе к началу поединков.
Отметим, по итогам первой части сезона в национальном первенстве лидирует "Динамо", опережающее "Шахтера" на одно очко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер "Ворсклы" эмоционально прокомментировал отсутствие зрителей на трибунах из-за антикоронавирусных ограничений.