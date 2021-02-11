Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Российскую лыжницу, повалившую соперницу на финише, лишили "золота" чемпионата мира (видео)
Российскую лыжницу, повалившую соперницу на финише, лишили "золота" чемпионата мира (видео)
В Португалии машина скорой помощи заглохла посреди футбольного поля - толкали обе команды (видео)
В Португалии машина скорой помощи заглохла посреди футбольного поля - толкали обе команды (видео)
"Пускай без маски, но с бутылкой водки": украинский тренер ждет возвращение болельщиков (видео)
"Пускай без маски, но с бутылкой водки": украинский тренер ждет возвращение болельщиков (видео)
Месси с локтя ударил соперника, а желтую карточку получил пострадавший (видео)
Месси с локтя ударил соперника, а желтую карточку получил пострадавший (видео)

УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины

УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины
18:39 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В субботу, 13 февраля, возобновляется чемпионат Украины по футболу 2020/21. В первый игровой день болельщики увидят игры с участием "Динамо" и "Шахтера", которые сыграют против "Олимпика" и "Колоса" соответственно. Примечательно, что возобновление футбольного сезона припадает на ухудшение погодных условий в стране. Неизвестно, пройдут ли в срок все поединки с учетом лютых морозов. С расписанием трансляций матчей 14-го тура УПЛ можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу:

13 февраля

  • 14:00 "Заря" - "Десна" - "Униан ТВ"
  • 14:00 "Минай" - "Львов" - "Футбол 2"
  • 17:00 "Динамо" - "Олимпик" - "2+2"
  • 17:00 "Колос" - "Шахтер" - "Футбол 2"

14 февраля

  • 14:00 "Мариуполь" - "Александрия" - "Футбол 1"
  • 17:00 "Днепр-1" - "Ингулец" - "Униан ТВ"
  • 17:00 "Рух" - "Ворскла" - "Футбол 1"

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv. Домашние матчи "Зари", "Динамо" и "Днепра-1" также можно будет посмотреть в прямом эфире у нас на сайте. Ссылки на трансляции появятся в этой статье ближе к началу поединков.

Отметим, по итогам первой части сезона в национальном первенстве лидирует "Динамо", опережающее "Шахтера" на одно очко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер "Ворсклы" эмоционально прокомментировал отсутствие зрителей на трибунах из-за антикоронавирусных ограничений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 108

Все по теме:

Футбол, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская олимпийская чемпионка жестко поставила на место российскую журналистку за фейк
02 "Бавария" - "Тигрес": где и когда смотреть финал КЧМ-2020
03 В Германии необычно исполнили угловой удар (видео)
04 Экс-игрок "Шахтера" принес "Эвертону" победу над "Тоттенхэмом" в матче с 9 голами (видео)
05 В "Шахтере" усмотрели неуважение со стороны УАФ, вспомнив о Лобановском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь