УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины

В субботу, 13 февраля, возобновляется чемпионат Украины по футболу 2020/21. В первый игровой день болельщики увидят игры с участием "Динамо" и "Шахтера", которые сыграют против "Олимпика" и "Колоса" соответственно. Примечательно, что возобновление футбольного сезона припадает на ухудшение погодных условий в стране. Неизвестно, пройдут ли в срок все поединки с учетом лютых морозов. С расписанием трансляций матчей 14-го тура УПЛ можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу:

13 февраля

14:00 "Заря" - "Десна" - "Униан ТВ"

14:00 "Минай" - "Львов" - "Футбол 2"

17:00 "Динамо" - "Олимпик" - "2+2"

17:00 "Колос" - "Шахтер" - "Футбол 2"

14 февраля

14:00 "Мариуполь" - "Александрия" - "Футбол 1"

17:00 "Днепр-1" - "Ингулец" - "Униан ТВ"

17:00 "Рух" - "Ворскла" - "Футбол 1"

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv. Домашние матчи "Зари", "Динамо" и "Днепра-1" также можно будет посмотреть в прямом эфире у нас на сайте. Ссылки на трансляции появятся в этой статье ближе к началу поединков.

Отметим, по итогам первой части сезона в национальном первенстве лидирует "Динамо", опережающее "Шахтера" на одно очко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер "Ворсклы" эмоционально прокомментировал отсутствие зрителей на трибунах из-за антикоронавирусных ограничений.