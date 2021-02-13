Матч "Колос" - "Шахтер" официально перенесли: названа причина

Футбольный клуб "Колос" сообщил о переносе матча 14-го утра УПЛ с "Шахтером" на следующий день в Киев.

"Из-за сложных погодных условий матч 14-го тура Favbet Лиги "Колос" - "Шахтер" перенесен на 14 февраля на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало в 14:00", - гласит сообщение пресс-службы ковалевской команды в Instagram.

На своем официальном сайте "Колос" также обнародовал вот такое письмо:

Отметим, изначально матч "Колос" - "Шахтер" должен был пройти в субботу, 13 февраля, в Ковалевке на местном стадионе.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть все матчи 14-го тура УПЛ.

"Телеграф" напоминает, что в декабре 2020 года "Шахтер" не сумел сыграть с "Ингульцом" в 13-м туре УПЛ из-за погодных условий, а затем добыл техническую победу.