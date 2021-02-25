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Блестящий гол ударом через себя вывел "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги Европы (видео)

Блестящий гол ударом через себя вывел "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги Европы (видео)
Обновлено 01:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер spursofficial

В среду, 24 февраля, "Тоттенхэм" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 принимал австрийский "Вольфсбергер". Встреча, проходившая в Лондоне на "Тоттенхэм Стэдиум", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

За "Шпор" дублем отметился Карлуш Винисиус и по голу записали на свой счет Деле Алли, забивший потрясающий мяч ударом в падении через себя и Гарет Бейл, отличившийся шикарным выстрелом в касание.

Отметим, в первом матче лондонцы разгромили австрийцев со счетом 1:4 и таким образом пробились в следующий раунд еврокубка.

"Телеграф" напоминает, что большинство ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 25 февраля. С результатами первых игр этой стадии турнира можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, ФК Тоттенхэм, Футбол, ФК Вольфсбергер.
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