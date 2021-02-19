Лига Европы: результаты матчей 18 февраля

В четверг, 18 февраля, состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21, в частности, в этом еврокубке стартовали и "Динамо", и "Шахтер". Киевляне на НСК "Олимпийский" сыграли вничью с бельгийским "Брюгге", а донецкий коллектив добыл уверенную победу над израильским "Маккаби" Тель-Авив. В центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" уничтожил испанский "Реал Сосьедад". Со всеми результатами поединков 18 февраля можно ознакомиться ниже.

Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы 2020/21:

"Динамо" Киев - "Брюгге" 1:1

"Брага" - "Рома" 0:2

"Вольфсбергер" - "Тоттенхэм" 1:4

"Краснодар" - "Динамо" Загреб 2:3

"Олимпиакос" - ПСВ 4:2

"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" 0:4

"Славия" Прага - "Лестер" 0:0

"Црвена Звезда" - "Милан" 2:2

"Янг Бойз" - "Байер" 4:3

"Антверпен" - "Рейнджерс" 3:4

"Бенфика" - "Арсенал" 1:1

"Гранада" - "Наполи" 2:0

"Зальцбург" - "Вильярреал" 0:2

"Лилль" - "Аякс" 1:2

"Маккаби Тель-Авив" - "Шахтер" Донецк 0:2

"Мольде" - "Хоффенхайм" 3:3.

Отметим, ответные игры пройдут 25 февраля.

Ранее "Телеграф"сообщал, что Лига чемпионов может измениться до неузнаваемости.