Лига Европы: результаты матчей 18 февраля

В четверг, 18 февраля, состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21, в частности, в этом еврокубке стартовали и "Динамо", и "Шахтер". Киевляне на НСК "Олимпийский" сыграли вничью с бельгийским "Брюгге", а донецкий коллектив добыл уверенную победу над израильским "Маккаби" Тель-Авив. В центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" уничтожил испанский "Реал Сосьедад". Со всеми результатами поединков 18 февраля можно ознакомиться ниже.
Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы 2020/21:
"Динамо" Киев - "Брюгге" 1:1
"Брага" - "Рома" 0:2
"Вольфсбергер" - "Тоттенхэм" 1:4
"Краснодар" - "Динамо" Загреб 2:3
"Олимпиакос" - ПСВ 4:2
"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" 0:4
"Славия" Прага - "Лестер" 0:0
"Црвена Звезда" - "Милан" 2:2
"Янг Бойз" - "Байер" 4:3
"Антверпен" - "Рейнджерс" 3:4
"Бенфика" - "Арсенал" 1:1
"Гранада" - "Наполи" 2:0
"Зальцбург" - "Вильярреал" 0:2
"Лилль" - "Аякс" 1:2
"Маккаби Тель-Авив" - "Шахтер" Донецк 0:2
"Мольде" - "Хоффенхайм" 3:3.
Отметим, ответные игры пройдут 25 февраля.
Ранее "Телеграф"сообщал, что Лига чемпионов может измениться до неузнаваемости.