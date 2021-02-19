Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
WBO санкционировала бой Усик - Джойс
WBO санкционировала бой Усик - Джойс
Воспитанник "Шахтера" перешел в российский клуб
Воспитанник "Шахтера" перешел в российский клуб
"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)
"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)
Киевский мороз не помог "Динамо": видеообзор матча с "Брюгге"
Киевский мороз не помог "Динамо": видеообзор матча с "Брюгге"

Лига Европы: результаты матчей 18 февраля

Лига Европы: результаты матчей 18 февраля
Обновлено 00:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер deanhenderson

В четверг, 18 февраля, состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21, в частности, в этом еврокубке стартовали и "Динамо", и "Шахтер". Киевляне на НСК "Олимпийский" сыграли вничью с бельгийским "Брюгге", а донецкий коллектив добыл уверенную победу над израильским "Маккаби" Тель-Авив. В центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" уничтожил испанский "Реал Сосьедад". Со всеми результатами поединков 18 февраля можно ознакомиться ниже.

Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы 2020/21:

"Динамо" Киев - "Брюгге" 1:1

"Брага" - "Рома" 0:2

"Вольфсбергер" - "Тоттенхэм" 1:4

"Краснодар" - "Динамо" Загреб 2:3

"Олимпиакос" - ПСВ 4:2

"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" 0:4

"Славия" Прага - "Лестер" 0:0

"Црвена Звезда" - "Милан" 2:2

"Янг Бойз" - "Байер" 4:3

"Антверпен" - "Рейнджерс" 3:4

"Бенфика" - "Арсенал" 1:1

"Гранада" - "Наполи" 2:0

"Зальцбург" - "Вильярреал" 0:2

"Лилль" - "Аякс" 1:2

"Маккаби Тель-Авив" - "Шахтер" Донецк 0:2

"Мольде" - "Хоффенхайм" 3:3.

Отметим, ответные игры пройдут 25 февраля.

Ранее "Телеграф"сообщал, что Лига чемпионов может измениться до неузнаваемости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 156

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Маккаби" Тель-Авив 0:2 "Шахтер": хроника матча (видео)
02 УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса
03 ФИФА показала первый рейтинг сборных в 2021 году: где Украина?
04 "Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)
05 Киевский мороз не помог "Динамо": видеообзор матча с "Брюгге"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь