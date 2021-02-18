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"Динамо" 1:1 "Брюгге": хроника матча (видео)

Киевский мороз не помог "Динамо": видеообзор матча с "Брюгге"

Киевский мороз не помог "Динамо": видеообзор матча с "Брюгге"
18:55 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 18 февраля, "Динамо" принимало бельгийский "Брюгге" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1

Первый тайм прошел в небольшом темпе и команды создали на двоих всего несколько моментов. Дважды Виталий Буяльский после подачи Кендзеры угрожал воротам Миньоле, однако его ударам немного не хватило точности. Во втором тайме бельгийцы взвинтили темп, но пропустили первыми. Буяльский на 62-й минуте блестящим ударом с линии штрафной поразил дальнюю "девятку" ворот "Брюгге". Однако через 5 минут банальный навес с углового привел к взятию ворот киевлян в исполнении Брэндона Мехеле.

"Динамо" 1:1 "Брюгге"

Голы: Буяльский: 62' - Мехеле 67'

Предупреждения: Шапаренко 28', Миколенко 90+3' - Рикка 32'

Составы команд:

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Шапаренко (Шепелев, 73), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 72), Беседин (Супряга, 82)

"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка, Баланта, Вормер, Дирар (ван дер Бремпт, 70), Де Кетеларе, Окереке (Баджи, 70), Дост (Де Кейпер, 90+2)

"Телеграф" напоминает, что ответная игра между командами состоится ровно через неделю в Бельгии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игру "Динамо" - "Брюгге" провели  на три часа раньше, чем планировалось, из-за лютых морозов в столице Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
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