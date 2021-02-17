Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено

В четверг, 18 февраля, "Динамо" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Брюгге". За день до поединка футбольные власти решили изменить время начало встречи. Об этом информирует официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Как сообщает пресс-служба "Динамо", матч начнется не в 19:55, а в 17:00 по киевскому времени. Данное решение было принято в связи с погодными условиями, которые ожидаются в Киеве после 18 февраля после 20:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой "Динамо" - "Брюгге", а также где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

"Телеграф" напоминает, что в своем первом поединке в 2021 году киевляне добыли уверенную победу над "Олимпиком".