Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Известный боксер высмеял Лопеса, который кичится победой над Ломаченко
Известный боксер высмеял Лопеса, который кичится победой над Ломаченко
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)
"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе
"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе
"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы с одним форвардом
"Шахтер" отправился на матч Лиги Европы с одним форвардом

Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено

Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 18 февраля, "Динамо" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Брюгге". За день до поединка футбольные власти решили изменить время начало встречи. Об этом информирует официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Ракицкий заявил, что Луческу возглавил "Динамо", чтобы не умереть

Как сообщает пресс-служба "Динамо", матч начнется не в 19:55, а в 17:00 по киевскому времени. Данное решение было принято в связи с погодными условиями, которые ожидаются в Киеве после 18 февраля после 20:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой "Динамо" - "Брюгге", а также где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

"Телеграф" напоминает, что в своем первом поединке в 2021 году киевляне добыли уверенную победу над "Олимпиком".

 

 
 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 235

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский боксер использовал борцовский прием во время чемпионского боя (видео)
02 Усика назвали лучшим боксером эпохи
03 "Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе
04 "Лопес - новая звезда бокса": промоутер Ломаченко "переобулся"
05 "Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь