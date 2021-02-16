"Динамо" - "Брюгге": букмекеры озадачили своим прогнозом на матч

В четверг, 18 февраля, "Динамо" в рамках матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Брюгге". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, шансы команд примерно равны, однако все же киевляне являются небольшим фаворитом. Коэффициент на победу подопечных Мирчи Луческу - 2,46-2,50 против 2,80-3,00 на успех "Брюгге". Ничейный исход маловероятен - 3,30-3,60. Отметим, что в двухматчевом противостоянии именно бельгийский коллектив является фаворитом - 2,62 против 1,44 (William Hill).

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" (данные за 16 февраля):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 2,50 - ничья 3,35 - победа "Брюгге" 2,80)

Фаворит: ( 2,46 - 3,60 - 3.00)

William Hill: (2,50 - 3,30 - 2,80)

"Телеграф" напоминает, что накануне встречи с бельгийцами "Динамо" возобновило сезон в УПЛ. Киевляне на заснеженном стадионе им Лобановского переиграли "Олимпик". "Брюгге", в свою очередь, с большим гандикапом лидирует на внутренней арене, а потому может бросить все силы на Лигу Европы. В своем последнем поединке "Черно-синие" одолели "Антверпен" в кубковой встрече (3:1).