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"Динамо" - "Брюгге": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Динамо" - "Брюгге": где и когда смотреть матч Лиги Европы
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 18 февраля, "Динамо" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Брюгге". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. 

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" - "Брюгге" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за ходом встречи в сети можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (пробная подписка стоит 1 грн, - прим. ред.). У нас на сайте будет доступна прямая текстовая трансляция игры, в которой оперативно будут добавлены видео лучших моментов поединка.

Отметим, ответная игра между командами состоится через неделю в Бельгии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой "Динамо" - "Брюгге".

"Телеграф" напоминает, что в своем первом официальном матче в 2021 году "Динамо" добыло непростую победу над "Олимпиком". К слову, эта игра проходила в сложных погодных условиях. К слову, матч с "Брюгге" в Киеве также пройдет при морозе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
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