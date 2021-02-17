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Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено
Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено

"Динамо" - "Брюгге": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

"Динамо" - "Брюгге": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 18 февраля, "Динамо" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Брюгге". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00 по местному времени. Рассудит игру финская бригада арбитров во главе с Маттиасом Гестраниусом. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

Встречу оказалось не так уж просто организовать сразу по нескольким причин. Во-первых, в бельгийском клубе накануне встречи зафиксировали вспышку коронавируса и весь тренерский штаб команды не прилетел в Киеве. Во-вторых, в столице Украины будет очень холодно и УЕФА уже сместил время начала поединка на три часа раньше планируемого.

И "Динамо", и "Брюгге" лидируют в своих национальных лигах, правда бельгийцы имеют солидный гандикап над соперниками и могут позволить себе сосредоточиться на борьбу в еврокубке. "Бело-синие" лишь на три очка опережают идущим вторым в УПЛ "Шахтер". В своем последнем поединке динамовцы на заснеженном поле одолели "Олимпик", а вот "Брюгге" удачно провел кубковую встречу с Антверпеном (3:1).

Ранее команды встречались в сезоне 2019/2020 в квалификации ЛЧ. Тогда бельгийцы прошли киевлян с общим счетом 4:3. В Киеве команды сыграли со счетом 3:3.

Примечательно, что оба коллектива в текущем сезоне играли на групповой стадии Лиги чемпионов. "Динамо" не сумело навязать сопротивление "Барселоне" и "Ювентусу" в борьбе за плей-офф ЛЧ, однако опередило венгерский "Ференцварош". "Брюгге", в свою очередь, до последнего тура вел борьбу за плей-офф ЛЧ с "Лацио", однако пустил вперед и римлян, и "Боруссию" Д, опередив лишь российский "Зенит".

Ответная игра между командами состоится 25 февраля в Бельгии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть игру "Динамо" - "Брюгге" в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на матч от букмекеров.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, ФК Брюгге.
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