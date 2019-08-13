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Динамо - Брюгге: онлайн-трансляция матча

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Динамо - Брюгге: онлайн-трансляция матча
20:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Прямая трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов Динамо - Брюгге.

Во вторник, 13 августа, на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счетом 1:0 (Видео).

ДИНАМО 2:1 БРЮГГЕ

2 тайм

Голы: Буяльский 6, Шепелев 50 - Дели 38

СОСТАВЫ

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Андриевский – Цыганков, Родригес, Вербич.

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Де Пена, Караваев, Беседин, Соль.

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре.

Запасные: Хорват, Диатта, Митрович, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда.

Обслужит матч хорватская бригада арбитров во главе с Иваном Бебеком. Помогать ему будут судьи на линиях Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный арбитр - Марио Зебец.

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Победитель противостояния между украинским и бельгийским коллективами в плей-офф раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ЛАСК (Австрия) - "Базель" (Швейцария). В первом матче австрийский клуб одержал победу на чужом поле со счетом 2:1.

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ФК Динамо (Киев), УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Брюгге.
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