Хацкевич покинет Динамо в случае вылета из Лиги чемпионов

Новости спорта:От матча с «Брюгге» зависит судьба Хацкевича в «Динамо».

Экс-игрок «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о тренерских перспективах Хацкевича в «Динамо».

«Думаю, с «Брюгге» – решающая игра. У меня есть инсайд, что именно от нее зависит судьба Хацкевича. Не пройдут – скорее всего, вылетит и тренер.

А ставить вместо него пока некого. Но зная Суркиса, будут выбирать среди своих. Тот же Юра Мороз – достойный вариант. Будет жесткий и серьезный тренер, а не то, что сейчас. Еще, по моей информации, может Заваров стать», – сказал Саленко.

«Динамо» встретится с «Брюгге» в 3-м раунде квалификации ЛЧ сегодня, начало – в 20.30. В первой встрече бельгийцы победили со счетом 1:0.

Подписывайтесь на пользовательский блог Yves Gandon (1899 – 1975).