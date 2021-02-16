Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
"Барселона" - ПСЖ: букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
"Барселона" - ПСЖ: букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы
"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы
"Пушка из Первой лиги": назван лучший гол 2020 года в Украине (видео)
"Пушка из Первой лиги": назван лучший гол 2020 года в Украине (видео)

Ракицкий заявил, что Луческу возглавил "Динамо", чтобы не умереть

Ракицкий заявил, что Луческу возглавил "Динамо", чтобы не умереть
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: ФК Зенит

Украинский футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал работу Мирчи Луческу в "Динамо". По словам центрбека, который долгие годы выступал за "Шахтер", он не собирается критиковать румынского специалиста за такое решение, ведь Мистер без работы попросту умирает.

Ракицкий забил за Зенит победный гол в ворота Спартака (видео)

"Немного удивился, конечно. Но Мистер - большой человек в спорте, за год соскучился по работе. Он всегда говорил, и жена его подтверждала, что, когда Мистер в отпуске, он потихоньку умирает, а когда работает - оживает. Он принял решение, я не хочу его осуждать, для меня он - великий человек и великий тренер. Очень многое сделал для меня. Если кто-то в "Шахтере" о нем плохо говорит, значит, они его просто не уважают. А ведь он половину донецкой команды сделал настоящими личностями", - поведал Ракицкий в интервью для официального сайта "Зенита".

"Телеграф" напоминает, что после ухода Ракицкого в российский клуб главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко игнорирует игрока. Ранее о Ярославе жестко высказался украинский специалист Роман Григорчук, Поддерживает Ракицкого его друг Евгений Селезнев, который недавно угодил в громкий скандал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 86

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Зенит, Футбол, УПЛ, Ярослав Ракицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
02 "Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
03 "Динамо" - "Брюгге": букмекеры озадачили своим прогнозом на матч
04 "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
05 Красивые голы Левандовски и Дэвиса спасли "Баварию" от домашнего поражения (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь