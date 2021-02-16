Ракицкий заявил, что Луческу возглавил "Динамо", чтобы не умереть

Украинский футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал работу Мирчи Луческу в "Динамо". По словам центрбека, который долгие годы выступал за "Шахтер", он не собирается критиковать румынского специалиста за такое решение, ведь Мистер без работы попросту умирает.

"Немного удивился, конечно. Но Мистер - большой человек в спорте, за год соскучился по работе. Он всегда говорил, и жена его подтверждала, что, когда Мистер в отпуске, он потихоньку умирает, а когда работает - оживает. Он принял решение, я не хочу его осуждать, для меня он - великий человек и великий тренер. Очень многое сделал для меня. Если кто-то в "Шахтере" о нем плохо говорит, значит, они его просто не уважают. А ведь он половину донецкой команды сделал настоящими личностями", - поведал Ракицкий в интервью для официального сайта "Зенита".

"Телеграф" напоминает, что после ухода Ракицкого в российский клуб главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко игнорирует игрока. Ранее о Ярославе жестко высказался украинский специалист Роман Григорчук, Поддерживает Ракицкого его друг Евгений Селезнев, который недавно угодил в громкий скандал.