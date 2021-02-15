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"Ну пару бокалов выпил": Селезнев рассказал, о своем скандальном отчислении из "Колоса"

"Ну пару бокалов выпил": Селезнев рассказал, о своем скандальном отчислении из "Колоса"
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф

Недавно украинский нападающий Евгений Селезнев был исключен из заявки Колоса на вторую часть сезона УПЛ.

Что же на самом деле произошло между ним и Колосом, сам нападающий рассказал в эксклюзивном интервью программе Великий Футбол.

"Я прочитал о себе многое за эти дни и я просто не понял, что происходило. Почему, как и что, и откуда это все взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну мы выпили...

Как много? Я не мерял. Ну пару бокалов выпил. Ну я же не считал бокалы. Ну сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей.

Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать, ничего".

Играть Селезнев не мог, поэтому на контрольную игру Колос вышел в меньшинстве, потому что перед этим в раздевалке нападающий и тренер команды Руслан Костышин сильно поссорились.

"Я не мог играть, с разминки пришлось уйти. Я сам по себе эмоциональный человек, такой же как и Руслан Владимирович. Да, конфликт какой-то был. Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повел. Где-то я неправ, очень сильно неправ. Я готов извиниться в том, что я где-то неправ. Приехав в Киев я написал ему очень большое СМС. Пока никаких ответов не было.  Мне пришлось сдать анализы в клинике. У меня есть справка, в которой сказано, что алкоголя и других веществ в крови не обнаружено.

Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других - догадки. Это тоже не совсем правильно. Я же не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю. 

Я понимаю, что некоторые люди обижены на меня, может разозлились. Так же могут и помириться. Наверное мы с Русланом Владимировичем должны все решить. Другого выхода нет", - рассказал Селезнев. 

Стоит напомнить, что ранее волейболист Алексей Спиридонов – самый обсуждаемый русский спортсмен России, 14 февраля попал в очередной скандал.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Евгений Селезнев, Колос.
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