Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Шахтер" впервые в истории не сумел обыграть "Колос" (видео)
"Шахтер" впервые в истории не сумел обыграть "Колос" (видео)
"Аталанта" с Малиновским вырвала победу у "Кальяри" на последней минуте (видео)
"Аталанта" с Малиновским вырвала победу у "Кальяри" на последней минуте (видео)
"Милан" разбит "Специей" в Серии А (видео)
"Милан" разбит "Специей" в Серии А (видео)
"Манчестер Юнайтед" не сумел переиграть предпоследнюю команду АПЛ (видео)
"Манчестер Юнайтед" не сумел переиграть предпоследнюю команду АПЛ (видео)

Игрок сборной России оскандалился из-за унизительных комментариев в адрес девушки в соцсети

Игрок сборной России оскандалился из-за унизительных комментариев в адрес девушки в соцсети
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Волейболист Алексей Спиридонов – самый обсуждаемый русский спортсмен России, или как пишут росСМИ "в мировом волейболе нет человека громче". 14 февраля спортсмен попал в очередной скандал.

Алексей засветился в комментариях девушки под ником Блонди Де Виль в Твиттере. Волейболист решил прокомментировать снимки девушки в белье, отметив, что у нее нет груди. В защиту Блонди стала, видимо, ее подруга, которой также достался “лестный” комплимент от спортсмена.

Девушка решила не проходит мимо этой ситуации и решила обнародовать эти комментарии отдельным постом.

"Когда тебя оскорбляют какие-то васи из-под урюпинска, которым кроме доярок никто не светит - можно понять. Но когда тебя оскорбляет мастер спорта по волейболу, российский спортсмен, с подтверждённого аккаунта..." - подписала снимки Блонди Де Виль.

В коментах к новому посту сеть поддержала девушку, отметив, что Спиридонов "какой-то отбитый".

Алексей Спиридонов – талантливый российский волейболист, который известен не только спортивными подвигами, а также эпатажными выходками.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15)

Ранее, "Телеграф" писал, что российский актер Алексей Панин разгневал сеть снимками в женском белье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 121

Все по теме:

Скандал, Волейбол, Алексей Спиридонов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Аталанта" с Малиновским вырвала победу у "Кальяри" на последней минуте (видео)
02 "Милан" разбит "Специей" в Серии А (видео)
03 "Манчестер Юнайтед" не сумел переиграть предпоследнюю команду АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь