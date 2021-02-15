Игрок сборной России оскандалился из-за унизительных комментариев в адрес девушки в соцсети

Волейболист Алексей Спиридонов – самый обсуждаемый русский спортсмен России, или как пишут росСМИ "в мировом волейболе нет человека громче". 14 февраля спортсмен попал в очередной скандал.

Алексей засветился в комментариях девушки под ником Блонди Де Виль в Твиттере. Волейболист решил прокомментировать снимки девушки в белье, отметив, что у нее нет груди. В защиту Блонди стала, видимо, ее подруга, которой также достался “лестный” комплимент от спортсмена.

Девушка решила не проходит мимо этой ситуации и решила обнародовать эти комментарии отдельным постом.

"Когда тебя оскорбляют какие-то васи из-под урюпинска, которым кроме доярок никто не светит - можно понять. Но когда тебя оскорбляет мастер спорта по волейболу, российский спортсмен, с подтверждённого аккаунта..." - подписала снимки Блонди Де Виль.

Когда тебя оскорбляют какие-то васи из-под урюпинска, которым кроме доярок никто не светит - можно понять. Но когда тебя оскорбляет мастер спорта по волейболу, российский спортсмен, с подтверждённого аккаунта... Становится кристально ясно, что у него маленькая писька pic.twitter.com/ryDB3DLjht — Блонди Де Виль (@chertovka00) February 14, 2021

В коментах к новому посту сеть поддержала девушку, отметив, что Спиридонов "какой-то отбитый".

Алексей Спиридонов – талантливый российский волейболист, который известен не только спортивными подвигами, а также эпатажными выходками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15)

Ранее, "Телеграф" писал, что российский актер Алексей Панин разгневал сеть снимками в женском белье.