"Ты уже от безделья не знаешь, чем заняться": Алексей Панин разгневал сеть снимками в женском белье (фото)

Российский актер Алексей Панин известен своими скандальными выходками. Не успела сеть отойти от нежностей с собакой, как звезда "Жмурок" опубликовал новое скандальное фото.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал снимок, на котором предстал в женском кружевном белье в компании двух дам - супруги Евы и ее подруги. Девушки также были в откровенных нарядах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин. (@actor_ap)

Подписчики по-разному отреагировали на столь откровенные кадры. Половина просто посмеялась над его новой выходкой, остальные же обеспокоены моральным состоянием дочери артиста, ведь она это все видит.

"Леха заканчивай с наркотой и алкоголем, то что тебе кажется нормальным оно далеко не нормально, видеть это в ленте как-то не особо приятно", "Зачем мужику такой прикид?", "Панин ты уже от безделья не знаешь, чем заняться. Такой сильный актер", "Скажите, пожалуйста, как к этому относится ваша дочь? Ей за вас не стыдно? Или она уже все видела?", "Какая мерзость невероятная" - пишут в комментариях.

Напомним, что сейчас Алексей Панин проживает в Испании со своей дочкой и женой Евой, с которой связал себя узами брака в декабре 2020 года.

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