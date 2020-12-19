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В Россию не поеду: украинский тренер Григорчук наотрез отказался работать в РФ

В Россию не поеду: украинский тренер Григорчук наотрез отказался работать в РФ
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Главный тренер Шахтера (Солигорск) Роман Григорчук, который недавно стал чемпионом Беларуси, высказался касательно своей возможной работы в России.

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"Когда я работал в Латвии (1999-2009-е годы, - прим. ред.), я мечтал попасть в чемпионат России, потому что он мне очень нравился. Явных предложений я не получал, но во время работы в Черноморце (2010-2014-е годы, - прим. ред.) у меня появились варианты из России и их было довольно много (5-6 точно). На данный момент я заявляю, что переход в чемпионат России для меня невозможен. Все", - рассказал Григорчук в интервью Виктору Вацко на канале Youtube-канале Вацко Live.

Наставник также рассказал, что не осуждает украинских игроков, которые решили выступать в России, но для себя выбор сделал. Кроме того, Григорчук прокомментировал гипотетическую ситуацию, что бы он сделал с защитником российского Зенита Ярославом Ракицким, которого уже долгое время не вызывают в сборную Украины, если бы возглавлял национальную команду.

"Я его тоже не беру. Я думаю, что в такой ситуации я бы не пригласил Ракицкого в сборную, при этом я не осуждаю и не хочу комментировать то, что происходит с Ярославом. Это его дело, но в моей сборной он бы не играл. Это решение не футбольное, а своеобразный микст, но я бы не вызывал его", - добавил специалист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ракицкий отметился красивым голом в ворота Спартака в первенстве России.

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Все по теме:

Футбол, Роман Григорчук, Ярослав Ракицкий.

Автор:

Телеграф
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