Ракицкий забил за Зенит победный гол в ворота Спартака (видео)

В среду, 16 декабря, Зенит в рамках матча 19-го тура чемпионата России 2020/21 принимал Спартак. Встреча, проходившая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

За Зенит голом отметился скандальный украинский футболист Ярослав Ракицкий, который в 2019 году решил перейти в российский чемпионат, после чего 31-летний защитник вылетел из сборной Украины. Ракицкий оформил победный гол в матче, пробив издали после отскока. Кроме того, за питерцев голами отметились Сердар Азмун и Артем Дзюба, недавно попавший в эпицентр скандала с интимным видео. Еще одно взятие ворот на счету защитника Зенита Деяна Ловрена, который переправил мяч в собственные ворота.

Видео гола Ракицкого - в обзоре матча Зенит - Спартак:

Эта победа сохранила Зениту (41 очко) первое место в турнирной таблице чемпионата РФ, Спартак (35 очков) - второй.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ракицкий был удален за грубость в матче РПЛ.