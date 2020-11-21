Ракицкий вновь получил удаление в Зените (видео)

В субботу, 21 ноября, Зенит в рамках 15-го тура чемпионата России принимал Ахмат. Встреча, проходившая на "Ахмат Арене" в Грозном, завершилась голевой ничьей 2:2.

В компенсированное к игре время украинский защитник питерцев Ярослав Ракицкий схлопотал удаление. Центрбек Зенита нарушил правила в центре поля и рефери показал ему вторую желтую карточку (первое предупреждение украинец получил на 55-й минуте, - прим. ред.).

Удаление Ракицкого - в обзоре матча Ахмат - Зенит:

Ярослав уже второй раз "удаляется" в текущем сезоне. Ранее игрок видел перед собой красный свет в победном поединке против Ростова (2:0).

Отметим, после этого матча Зенит выбрался на промежуточное первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Ранее Федецкий высказался касательно перехода Ракицкого в российский клуб.