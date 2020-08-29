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"У него свои муравьи в голове": Федецкий оценил переход Ракицкого в российский клуб (Видео)

"У него свои муравьи в голове": Федецкий оценил переход Ракицкого в российский клуб (Видео)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Украинский футболист Артем Федецкий прокомментировал выступления своего соотечественника Ярослава Ракицкого в чемпионате России.

"Я не могу говорить, что я их осуждал. Я не судья и не прокурор, никто. У меня было свое мнение, оно остается. Футбол вне политики – такого нет. Зависит от каждого человека.

Ракицкий, как футболист и семьянин – классный пацан. У него свои муравьи в голове, как и у всех. Но есть некоторые поступки, которые я не могу понять. Что ему не хватало в Шахтере? Он зарабатывал не менее в Зените. Почему он пошел на такой шаг – я не могу сказать.

Я против того, чтобы украинские футболисты в это время переходили в чемпионат России, но Ракицкому при встрече руку подам. Это его выбор. Возможно, он иначе воспринимает политическую ситуацию и то, что происходит в стране", - рассказал Федецкий в интервью на Youtube-канале Вацко Live.

Видеофрагмент про Ракицкого смотреть с 31:43:

Ранее сообщалось, что игрок Карпат заинтересовал испанский клуб.

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Все по теме:

Футбол, Ярослав Ракицкий, Артем Федецкий.

Автор:

Телеграф
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