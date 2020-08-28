Еще один украинец может оказаться в чемпионате Испании

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Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Карпаты
Защитник Карпат Александр Авраменко заинтересовал испанский Луго. Об этом сообщает karpaty-lviv-nachrichten.com.

По информации источника, 21-летний центрбек молодежной сборной Украины сейчас находится в расположении Луго на медосмотре.

Сообщается, что игрок даже сыграл в контрольном матче за испанцев против ФК Понферрадина. Издание отмечает, что Авраменко хоть и является одним из ярчайших талантов "молодежки" Карпат, он так и не сыграл ни единого матча за основную команду львовян.

Видеообзор матча Луго - Понферрадина:

Отметим, на счету Авраменко три игры за сборную Украины U-20.

Ранее сообщалось, что Олимпик усилился белорусским форвардом из Карпат.

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Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Александр Авраменко, ФК Луго.

Автор:

Телеграф
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